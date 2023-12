Alamos Gold Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Alamos Gold hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers beträgt "Gut", zusammengesetzt aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Alamos Gold. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 19,92 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,72 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Alamos Gold eine Performance von 36,98 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,35 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +48,32 Prozent im Branchenvergleich für Alamos Gold, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,67 %) ist die Dividende von Alamos Gold mit 0,81 % niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.