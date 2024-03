Alamos Gold Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Alamos Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,88 CAD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 18,51 CAD lag, was einer Abweichung von +9,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Entwicklung über die letzten 50 Handelstage zeigt einen ähnlichen Trend, mit einem Durchschnittsschlusskurs von 16,87 CAD und einer Abweichung von +9,72 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alamos Gold-Aktie somit eine positive Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negative Themen die Diskussion dominierten. Die Anleger interessieren sich auch in den letzten Tagen vorwiegend für negative Themen, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Analyse von 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergibt, dass 2 Bewertungen die Aktie als "Gut" einstufen, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Die durchschnittliche Empfehlung für Alamos Gold aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 18 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um -2,76 Prozent fallen könnte. Insgesamt erhält die Alamos Gold-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Relative Strength-Index (RSI) 46,21 beträgt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,5 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.