Alamo Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Aktie von Alamo zeigt, dass der Kurs von 211,8 USD derzeit um +16,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +18,16 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine Einschätzung als "Gut" für die Aktie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Alamo-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 220 USD, was ein Aufwärtspotential von 3,87 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alamo-Aktie derzeit mit einem Wert von 12,13 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25-Wert von 26 deutet darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor liegt die Rendite der Alamo-Aktie mit 46,17 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 237,61 Prozent aufweist, liegt Alamo mit 191,44 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

