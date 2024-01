Alamo Aktie: Gigantischer Hammer!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Alamo-Aktie 2-mal die Bewertung "Gut" und 0-mal die Bewertung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben. Daher erhält die Aktie langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten zu Alamo. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 200,38 USD im Blick. Sie erwarten eine Entwicklung von 9,79 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 220 USD. Auf dieser Grundlage wird die Entwicklung als "Gut" eingestuft, sodass die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Alamo in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend an, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionen über Alamo sind deutlich zurückgegangen, und die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Alamo-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 180,56 USD, was eine Abweichung von +10,98 Prozent vom aktuellen Kurs (200,38 USD) ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 188,41 USD über dem aktuellen Kurs (+6,35 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Alamo beträgt aktuell 98,24 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,97, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie damit überwiegend als "Schlecht" eingestuft.