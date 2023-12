AkzoobelV ADR Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die niederländische Firma Akzo Nobel schüttet eine Dividendenrendite von 2,07 % aus, was 2,07 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,22 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 71,41 EUR mit dem aktuellen Kurs (72,28 EUR) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,34 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Akzo Nobel-Aktie hat einen Wert von 16, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (20,47) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Akzo Nobel.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Akzo Nobel durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Akzo Nobel.