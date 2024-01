AkzoobelV ADR Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Akzo Nobel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 71,80 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 70,26 EUR lag, was einer Abweichung von -2,14 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergab einen ähnlichen Wert von 69,96 EUR, was einer Abweichung von +0,43 Prozent entspricht und damit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Akzo Nobel-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,44 auf, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Chemikalien" zeigt sich jedoch, dass der Wert in einem ähnlichen Bereich liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Akzo Nobel-Aktie mit einer Rendite von 19,41 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Chemikalien"-Branche der vergangenen 12 Monate von 0 Prozent, zeigt sich eine gute Entwicklung der Akzo Nobel-Aktie, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Akzo Nobel-Aktie zeigt eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,63, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

In Zusammenfassung zeigt sich eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine neutrale Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien, ein gutes Rating im Branchenvergleich der Aktienkurse und eine schlechte Bewertung auf Basis des Relative Strength Index.

AkzoobelV ADR kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich AkzoobelV ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AkzoobelV ADR-Analyse.

AkzoobelV ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...