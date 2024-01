AkzoobelV ADR Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Akzo Nobel-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 71,08 EUR um -0,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (71,74 EUR) abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 69,34 EUR nahe am letzten Schlusskurs (+2,51 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Akzo Nobel-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung bezüglich der Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare über Akzo Nobel in sozialen Medien überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Akzo Nobel aktuell mit einem Wert von 91,87 überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung von "Schlecht".

Die Analyse der Kommunikation über Akzo Nobel in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf die Intensität als auch die Häufigkeit der Beiträge. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.