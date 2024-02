AkzoobelV ADR Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie von Akzo Nobel bei 69,16 EUR liegt, was einer Entfernung von -2,93 Prozent vom GD200 (71,25 EUR) entspricht. Dieses Ergebnis wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 71,21 EUR. Dadurch ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,88 Prozent beträgt. Die Kombination aus 50 und 200 Tagen führt daher zu einer Gesamtbewertung der Akzo Nobel-Aktie als "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigte Akzo Nobel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,41 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche ist dies eine Outperformance von +19,41 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance von Akzo Nobel um 19,41 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht hat die Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,44, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Akzo Nobel liegt bei 53,67, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".