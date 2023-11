Akzo Nobel Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Akzo Nobel erhält gute Bewertungen in den Kategorien Sentiment und Buzz, Dividende und Branchenvergleich Aktienkurs. Bei Akzo Nobel gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild, weshalb das Unternehmen als neutral eingestuft wird. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer guten Bewertung führt. Die Dividendenrendite von 2,07 Prozent liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent, weshalb die Aktie als lukratives Investment gilt. Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" hat Akzo Nobel eine Outperformance von 19,41 Prozent erzielt, was zu einer guten Bewertung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt mit 23,44 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als neutral eingestuft.