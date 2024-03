Akzo Nobel Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Akzo Nobel wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,98 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 59,48 keine überkauften oder überverkauften Signale und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigte sich bei Akzo Nobel eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Akzo Nobel daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da ihr KGV von 23,44 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Akzo Nobel mit einer Rendite von 19,41 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. In der "Chemikalien"-Branche erreichte die Aktie eine Rendite von 19,41 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.