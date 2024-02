Akzo Nobel Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Der Aktienkurs von Akzo Nobel verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 19,41 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Akzo Nobel eine Outperformance von +19,41 Prozent erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Durchschnittsrendite bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Akzo Nobel mit einer Performance von 19,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Akzo Nobel 23, während vergleichbare Unternehmen in der Branche einen Durchschnitt von 0 haben. Dies bedeutet, dass Akzo Nobel aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Akzo Nobel als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von Akzo Nobel beträgt 32,24, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 53,23 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Bereich Dividende schüttet Akzo Nobel derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Chemikalien-Branche. Der Unterschied beträgt 2,07 Prozentpunkte (2,07 % gegenüber 0 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.