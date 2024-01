Akzo Nobel Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Akzo Nobel hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,41 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +19,41 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Materialien"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr. Akzo Nobel lag 19,41 Prozent über diesem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich an vier Tagen positiv gestimmt und größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Akzo Nobel gesprochen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Akzo Nobel liegt bei 98,67, was als überkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Akzo Nobel liegt bei 23. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Akzo Nobel daher als "Neutral" bewertet.