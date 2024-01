Akzo Nobel Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100, wobei ein RSI von 98,67 für die Akzo Nobel darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 48 für die Akzo Nobel, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Schlecht" vergeben.

In technischer Hinsicht ist die Akzo Nobel derzeit als "Neutral" einzustufen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 71,77 EUR, während der Kurs der Aktie bei 70,48 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,8 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Aus Sicht des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein Wert von 69,66 EUR, was einer Abweichung von +1,18 Prozent entspricht und somit ebenfalls einem "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Akzo Nobel. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich konnte die Akzo Nobel in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,41 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +19,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.