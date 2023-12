Akzo Nobel Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Die technische Analyse der Akzo Nobel-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 73,46 EUR lag, was einem Unterschied von +2,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie neutral bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs bei 67,73 EUR, was einem Unterschied von +8,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine gute Bewertung. Insgesamt wird die Akzo Nobel-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Rendite von 2,07 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Akzo Nobel-Aktie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Akzo Nobel-Aktie bei 23,44 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher neutrale bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie insgesamt eine gute Bewertung für den RSI erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Akzo Nobel-Aktie in Bezug auf die technische, dividendentechnische und fundamentale Kriterien positiv bewertet wird.