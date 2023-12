Akumin Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Akumin. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 40,74 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 47,09 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Akumin eingestellt waren. Es gab vier positive und ein negatives Feedback, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Akumin daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Akumin-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der aktuelle Wert beträgt 0,38 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,325 USD) deutlich darunter liegt und die Aktie daher auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,27 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Akumin-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich der Dividende weist Akumin derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,12 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft aufgrund der Differenz von lediglich 89,12 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt.