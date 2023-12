Akumin Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Aktie von Akumin weist derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 89,12% als niedrig eingestuft wird. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Akumin von Analysten insgesamt mit einer schlechten Einstufung versehen, und es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 0,25 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -23,08% führt. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten als "neutral" bewertet. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Akumin-Aktie von 0,325 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Daraus resultiert eine "schlechte" Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "gute" Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Einstufung für die Akumin-Aktie, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie von Akumin daher als "neutral" bewertet, basierend auf Dividendenrendite, Analysteneinschätzungen, technischer Analyse und RSI.

