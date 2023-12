Akumin Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse von Aktien kann Anlegern helfen, Trends zu identifizieren und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Dabei spielen verschiedene Indikatoren eine wichtige Rolle, darunter der gleitende Durchschnitt und der Relative Strength Index (RSI).

Der 200-Tage-Durchschnitt für die Akumin-Aktie beträgt derzeit 0,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,337 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -3,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,29 USD, was einer positiven Abweichung von +16,21 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Akumin basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der RSI der Akumin liegt bei 32,35, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 deutet auf eine "Neutral"-Situation hin, da er 44 beträgt. Insgesamt ergibt sich daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Akumin-Aktie sind keine als "Gut" oder "Neutral", sondern eine als "Schlecht" eingestuft. Das Durchschnittskursziel liegt bei 0,25 USD, was eine mögliche Abwärtsbewegung von -25,82 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Analysten als "Neutral".

Die verschiedenen Indikatoren und Bewertungen zeigen, dass die Akumin-Aktie sowohl positive als auch negative Signale sendet. Anleger sollten diese Informationen zusammen mit anderen Faktoren sorgfältig abwägen, bevor sie Handelsentscheidungen treffen.