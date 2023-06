Aktuelles Ranking der ZEIT Verlagsgruppe und kununu: Dataport gehört erneut zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland

Altenholz (ots) -Dataport platziert sich erneut unter den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Das ergab das aktuelle Ranking der Zeit Verlagsgruppe und der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu. Dataport erreicht sowohl in der Rubrik EDV/IT/Telekommunikation als auch im Gesamtranking sehr gute Plätze und führt nun das Siegel "Most Wanted Employer 2023". Entscheidend für die ausgezeichnete Platzierung sind die Weiterempfehlungsrate, der Mitarbeiter*innen-Bewertungs-Score sowie die Anzahl der Bewertungen.Das gute Abschneiden von Dataport belegt die hohe Mitarbeiterzufriedenheit beim führenden Experten für die Digitalisierung der Verwaltung. Das Siegel "Most Wanted Employer 2023" wird Dataport im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter*innen helfen, denn das Unternehmen wächst weiter und sucht stets Fachkräfte.www.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell