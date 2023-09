Aktueller Bericht: Siemens Energy - Die neuesten Entwicklungen sorgen für Aufsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Siemens Energy strebt eine Kooperation mit Rheinenergie an. Dieses Projekt, das weltweit ein Novum darstellt und durchweg innovativ ist, zielt darauf ab, bestehende Gasturbinen so umzubauen, dass sie in der Lage sind, zwischen 30 und 50 Prozent Wasserstoff zu verbrennen. Das Potenzial dieses Vorhabens wird im Folgenden genauer beleuchtet.

Gleichwohl sieht sich die Aktie von Siemens Energy weiterhin gewissen Unsicherheiten ausgesetzt. Trotz dieser Unwägbarkeiten hat ein Analyst kürzlich sein Kursziel bei 35,90 Euro bekräftigt. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die ausschlaggebenden Faktoren rund um die Siemens Energy-Aktie.

Viel Vergnügen bei Ihrer heutigen Lektüre – Erik Möbus.

Positive Resonanz auf Projektmeldung

Rheinenergie plant als Kölner Energieversorger den Einsatz von...