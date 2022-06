Aktuelle Studie zur EAMD AG - GBC-Kaufempfehlung mit Kursziel von EUR 80,00

Berlin (ots) -Das Analysehaus GBC hat eine Research-Studie zur Aktie der EAMD European AeroMarine Drones AG (WKN 661195, ISIN: DE0006611957) veröffentlicht. Die GBC-Analysten sprechen eine klare Kaufempfehlung aus mit einem Kursziel von EUR 80,00 (gegenüber aktuell EUR 24,00).Die Studie bestätigt das hohe Zukunftspotenzial der drohnengestützten Nah- und Fernerkundung mit innovativem Hybridantrieb und deren Effizienz- und Kostenvorteile.Die beiden Analysten heben hervor, dass das Management der EAMD European AeroMarine Drones AG mittelfristig plant, ein Portfolio an Hightech KMUs im Luftfahrtbereich mit dem Fokus auf Nah- und Fernerkundung aufzubauen. Zur Entwicklung neuer Prototypen fehlt KMUs häufig der Zugang zu Kapital und die Vertriebsstärke, um Flotten an Großkunden zu vertreiben.Im vierten Quartal 2022 soll bereits der Prototyp der EAMD Whisper vorgestellt werden. Diese kann mit einer Flugdauer bis zu 24 Stunden, mit einem Abfluggewicht von 1000 Kilo, im Hybridantrieb zeitweise lautlos zur Aufklärung genutzt werden.GBC sieht ein sehr hohes Kurspotenzial der EAMD-Aktie.Original-Research: https://www.eamd.eu/wp-content/uploads/2022/06/220627_GBC-EAMD-Analyse.pdfEAMD European AeroMarine Drones AG:Die EAMD AeroMarine Drones AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. EAMD bietet ein innovatives und nachhaltiges Luftfahrtkonzept, für hoheitliche wie zivile Anwendungen, indem es herkömmliche Antriebstechniken für Drohnen durch hybride, kosteneffizientere Lösungen ersetzt. Das Unternehmen steht für den technischen Wandel in der Flugzeugtechnik hin zur Hybriden Technik (Elektroantrieb) sowie zukunftsweisenden Weiterentwicklungen (Tauchflugzeugen). Unter dem Dach des Unternehmens vereinen sich das Know-how des innovativen, europäischen Mittelstands und europäischer Institutionen der Forschung.Pressekontakt:Inga OldewurtelTel. +49 176-62 26 18 97oldewurtel@prio-pr.deOriginal-Content von: EAMD European AeroMarine Drones AG, übermittelt durch news aktuell