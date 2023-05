- Aktuelle Prognose zur Kursentwicklung der Deutsche Bank-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank-Aktie in enger Preisspanne zwischen 9,00 € und 10,00 €

Die Deutsche Bank bleibt weiterhin ein heiß diskutiertes Thema an der Börse. Derzeit bewegt sich die Aktie in einer engen Preisspanne zwischen 9,00 € und 10,00 €. Der Druck auf die psychologisch interessante Marke von 10 Euro nimmt zu und könnte den Kurs schnell in Richtung des vorläufigen Kursziels von 12,00 € treiben.

Experten prognostizieren Aufwärtstrend bei Durchbruch über die Marke von 10 Euro

Technisch gesehen ist dies das vorläufige Kursziel. Etwa zwanzig Experten sprechen sich für eine Aufstockung des Ratings aus und sehen den mittleren Zielpreis bei beachtlichen 13,45 €. Das Kursziel deckt sich ungefähr mit dem Hochpunkt im Februar dieses Jahres. Ein Durchbruch über die Marke von zehn Euro könnte also einen bedeutenden Aufwärtstrend...