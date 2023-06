Bad Wimpfen (ots) -Zum wiederholten Male überzeugen Lidl-Eigenmarken aus dem Food- und Near-Food-Bereich in der Ökotest-Ausgabe 7/2023. So erhält das Produkt "Snack Day Maissnack Bio" das Gesamturteil "Sehr gut" und punktet vor allem mit sehr guten Inhaltsstoffen.Im Near-Food-Bereich erzielt das "Cien Pure & Fresh Langanhaltende Frische 24h Deospray" die Gesamtbewertung "Sehr gut". Die Inhaltsstoffe des Deos werden ebenfalls von den Testern mit "Sehr gut" bewertet.Erneut zeigt sich: Hervorragende Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell