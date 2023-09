Aktuelle Nachrichten zu Nvidia nach Veröffentlichung der Quartalszahlen

Verehrte Investoren,

Wie vom Zech-Aktien Masterclass Team in der Vorwoche angekündigt, möchten wir heute noch einmal ausführlich auf die Nvidia-Aktie eingehen. Obwohl das Aktienpapier des vermeintlichen Gewinnerunternehmens im KI-Bereich im Wochen-Rückblick nicht an Wert gewonnen hat, täuscht dies über den tatsächlichen Erfolg des Chip-Herstellers hinweg. Am vergangenen Mittwoch legte Nvidia Ergebnisse vor, welche deutlich über den Analystenprognosen lagen. Mit einem Gewinn von 2,70 Dollar pro Aktie wurden die Erwartungen übertroffen und auch bei Umsatzerwartungen von 11,19 Mrd. Dollar wurde mit einer tatsächlichen Summe von 13,51 Mrd. Dollar weit mehr erzielt – doppelter Umsatz...