Aktuelle Meldung für die Medien: Computex 2023 Keynote mit CEO von Supermicro

San José, Kalifornien (ots/PRNewswire) -CEO von Supermicro hält Grundsatzrede zu den neuesten Systeminnovationen und Speicherlösungen für grüne KI und NachhaltigkeitAm 1. Juni 2023 (COMPUTEX 2023), wird Charles Liang, President und CEO von Supermicro, eine Computex-CEO-Keynote über die neuesten Technologien und Systeminnovationen zur Unterstützung verschiedener dynamischer Märkte halten. Charles Liang wird die neuesten technologischen Entwicklungen und Möglichkeiten erörtern und vorstellen, die das Wachstum von künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing vorantreiben, sowie Strategien für den Einsatz von IT-Komplettlösungen mit einem Schwerpunkt auf grünem Computing und Nachhaltigkeit hervorheben.Der Stand von Supermicro wird die neuesten Server präsentieren, die Intels skalierbare Intel®-Xeon®-Prozessoren der 4 Generation, AMD-EPYC™-Prozessoren der 4 Generation und die neue Generation von NVIDIA H100 GPU Accelerators unterstützen.Um mehr über die Präsenz von Supermicro auf der Computex 2023 zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://learn-more.supermicro.com/computex (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3874380-1&h=671825996&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3874380-1%26h%3D1701279412%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flearn-more.supermicro.com%252Fcomputex%26a%3Dhttps%253A%252F%252Flearn-more.supermicro.com%252Fcomputex&a=https%3A%2F%2Flearn-more.supermicro.com%2Fcomputex)Was: Grundsatzrede von Supermicro mit Charles Liang:Wo: Raum 701, 7F, Halle 2, Nangang Exhibition Center (oder online)Wann: 1. Juni 2023, (Donnerstag) (GMT+8): 13:30 Uhr bis 14:30 UhrWas: Forum-Präsentation mit Mory Lin – Redefined Performance at The Edge Computing for AIoT and Telecom Open RAN Modern Workload OptimizationWo: 1F, Halle 2, Nangang Exhibition Center, TaipehWann: 31. Mai 2023 (Mittwoch) (GMT+8): 14:30 Uhr bis 16:00 UhrWas: Stand von SupermicroWo: Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1, Stand 4F M0320Wann: 30. Mai 2023 bis 2. Juni 2023Informationen zu SupermicroSupermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen herauszubringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte. Die Produkte werden intern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.