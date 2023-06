Aktuelle Lage der Norwegian Air Shuttle-Aktie: Herausfordernde Zeiten!

In dieser Woche zeigt sich die Stimmung an den Finanzmärkten wieder einmal als verhalten bis negativ. Sorgen um Zinsen und Konjunktur beeinflussen erneut das Marktgeschehen, und der DAX fiel am Donnerstag unter 16.000 Punkte zurück. Auch die Aktie von Norwegian Air Shuttle bleibt von diesem Sentiment nicht verschont, hier gibt es sogar einen größeren Anlass zur Besorgnis.

Seit einiger Zeit korrigiert die Aktie nach unten, doch heute Morgen setzten Bären dem Ganzen eine Krone auf: Mit einem Abschlag von fünf Prozent stürzte Norwegian Air Shuttle auf 0,98 Euro ab und rutschte damit unter die psychologisch bedeutsame Marke bei einem Euro.

Wohin führt der Weg?

Die langfristige Aufwärtsbewegung muss jedoch noch nicht zwingend ihr Ende finden. Im Moment konzentrieren sich Anlegerinnen und Anleger wahrscheinlich eher auf...