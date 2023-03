Aktuelle Informationen zur Haier Smart Home Aktie - Analyse und Prognose

Die Haier Smart Home-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,12 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 1,21 EUR weicht um +7,59 Prozent ab und erhält daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert mit einem Schlusskurs von ebenfalls 1,21 EUR nahe am Mittelwert (-4,05 Prozent) und wird daher als “Schlecht” eingestuft.

Haier Smart Home – Spitzen-Dividendenrendite für Anleger

Haier Smart Home ist aktuell in der Lage, im Vergleich zur Branche Möbel, Einrichtungen & Elektrogeräte eine attraktive Dividende zu zahlen. Hierbei liegt das Unternehmen um 93,4 Prozentpunkte höher als der branchenübliche Durchschnitt von 2,54 Prozent.

Branchenvergleich: Wie schneidet die Haier Smart Home Aktie...