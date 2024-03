Aktuelle Entwicklungen bei Draegerwerk-Aktien

Die Aktie von Draegerwerk wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel um +43,88% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 22.03.2024 verzeichnete Draegerwerk eine Kursentwicklung von -1,32%, was zu einem Gesamtverlust von -1,42% in der vergangenen Handelswoche führte.

Das aktuelle Kursziel von Draegerwerk liegt bei 70,00 EUR, und die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen sollte. Dies würde den Anlegern ein Potenzial von +43,88% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht, da einige aufgrund der jüngsten Kursentwicklung eine abweichende Einschätzung haben.

Insgesamt sprechen sich 66,67% der Analysten immer noch für einen Kauf der Aktie aus, wobei 6 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und 4 weitere sie als Kauf einstufen. 4 Experten geben eine neutrale Bewertung ab, während 1 Experte sogar zum Verkauf rät.

Zusätzlich zu dieser positiven Einschätzung weist Draegerwerk weiterhin das gleiche Guru-Rating von 3,93 auf, was auf ein stabiles Investitionspotenzial hinweist.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Draegerwerk trotz der aktuellen Kursentwicklung immer noch das Vertrauen der Mehrheit der Analysten genießt und weiterhin als attraktive Investitionsmöglichkeit betrachtet wird.

