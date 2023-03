Aktuelle Entwicklung der Singapore Airlines Aktie: Alle Infos und Fakten im Überblick

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Airlines":

Singapore Airlines weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent auf, was gegenüber dem Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent etwas niedriger liegt. Der Vergleich mit Werten aus der Airlines-Branche zeigt jedoch einen leichten Abstand von -2,3. Dieser Unterschied sollte jedoch nicht überbewertet werden, da Singapore Airlines trotzdem solide fundamentale Kennzahlen aufweist und sich in einem gesunden Unternehmensumfeld bewegt. Zudem hat die Fluggesellschaft kürzlich ihr neues Langstreckenflugzeug Airbus A350-900ULR in Betrieb genommen und plant zukünftig weitere neue Strecken zu erschließen. Anleger sollten die Entwicklung des Unternehmens im Auge behalten und sich auf langfristige Investitionen konzentrieren.

Aktienanalyse: Kurs-Gewinn-Verhältnis von Singapore Airlines im kritischen Bereich

Die Aktie von Singapore...