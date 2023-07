Aktuelle Analyse sagt: Biogen-Aktie unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Biogen hat gestern am Finanzmarkt -3,48% an Wert verloren. Dies bedeutet eine negative Entwicklung über die vergangenen fünf Handelstage (Wochenentwicklung) von insgesamt -3,43%. Eine pessimistische Stimmung prägt derzeit den Markt in Bezug auf das Unternehmen.

Doch Analysten sind sich einig: Die Aktien des Unternehmens sind derzeit deutlich mehr wert als ihr aktueller Kurs suggeriert. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 305,89 EUR und würde damit einem Kurspotenzial von +22,00% entsprechen.

16 Experten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und weitere 8 empfehlen den Kauf mit weniger Enthusiasmus (“Kauf”). Neutral positionieren sich immerhin 9 Analysten (“halten”).

Das Guru-Rating für Biogen liegt nun bei 4,21 nach zuvor ebenfalls 4,21 Punkten. Insgesamt bleibt also abzuwarten wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird...