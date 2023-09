Aktivisten: 250 000 Menschen bei Klimaschutz-Demos in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Etwa 250 000 Menschen haben nach Angaben der Bewegung Fridays for Future am Freitag in Deutschland für mehr Tempo beim Klimaschutz demonstriert. In Berlin seien schätzungsweise 24 000 Teilnehmer auf der Straße gewesen, in Hamburg etwa 22 000 und in München rund 10 000, sagte ein Sprecher am Freitagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Schätzungen der Polizei lagen teilweise darunter. Beim letzten sogenannten globalen Klimastreik im März hatten die Aktivisten die Gesamtzahl mit rund 220 000 angegeben, in früheren Jahren waren es aber mehr gewesen.

Rund um den Globus sollten am Freitag Hunderte Kundgebungen und sogenannte Klimastreiks an Schulen stattfinden - mit der Forderung eines zügigen Ausstiegs aus Kohle, Öl und Gas. Die Bewegung wurde vor fünf Jahren von der Schwedin Greta Thunberg ins Rollen gebracht./toz/DP/ngu