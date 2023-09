Aktivist aus China an Flughafen in Taiwan gestrandet - Bitte um Asyl

TAOYUAN (dpa-AFX) - Ein chinesischer Demokratie-Aktivist ist nach eigenen Angaben willentlich an einem Flughafen in Taiwan gestrandet, um seine Rückreise nach China zu verhindern. Chen Siming, bekannt für sein öffentliches Gedenken an die Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 in Peking, nannte als Grund das immer strengere Vorgehen chinesischer Behörden gegen ihn. Am Mittwoch sagte der für China zuständige Rat in Taiwan der Deutschen Presse-Agentur, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Situation zu klären. "Die relevanten Details können in diesem Augenblick nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden", hieß es.

Chen Siming war zuvor aus Thailand gekommen und hatte bewusst seinen Anschlussflug nach China nicht bestiegen. In seinem Fall kann er als chinesischer Staatsbürger allerdings ohne Genehmigung auch nicht in Taiwan einreisen. Am vergangenen Freitag veröffentlichte er ein Video auf der Plattform X (früher Twitter). "Hallo Freunde, ich bin Chen Siming. Ich bin derzeit im Transitbereich des internationalen Flughafens Taoyuan", sagte er. Er hoffe, in die USA oder Kanada reisen zu können, um dort politisches Asyl zu beantragen. "Freunde, ruft die taiwanische Regierung auf, mich nicht nach China zurückzuschicken", sagte er.

Laut dem Menschenrechtler Tseng Chien-yuan muss Chen Siming nun auf eine Antwort aus den USA oder Kanada warten. Das könnte jedoch dauern, sagte der Vorsitzende der Organisation New School for Democracy (Neue Schule für Demokratie) der dpa in Taipeh. Bereits 2018 warteten ihm zufolge zwei Dissidenten am gleichen Flughafen vier Monate lang, bis sie nach Taiwan einreisen konnten. 2019 habe ihnen Kanada Schutz gewährt. Die Organisation habe sich bereit erklärt, Chen Siming unterzubringen, wenn er in Taiwan einreisen dürfe.

Die Proteste der Demokratie-Bewegung in Peking 1989 und ihre blutige Niederschlagung am 4. Juni, bekannt als Tiananmen-Massaker, sind in China zensiert. Chen Siming begann vor einigen Jahren öffentlich daran zu erinnern und forderte Reformen. Wegen des Drucks gegen ihn reiste er eigenen Angaben nach im Juli von China nach Thailand./jon/DP/zb