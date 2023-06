Aktivist Blizzard: Analysten sehen +11,28% Kurspotenzial - Kursziel 83,67 EUR

Die Aktie von Activision Blizzard zeigte gestern eine negative Performance am Finanzmarkt mit einem Rückgang von -0,49%. In der vergangenen Woche lag das Ergebnis bei -0,09%, was auf eine eher neutrale Marktsituation hinweist.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 83,67 EUR und würde ein Potenzial von +11,28% für Investoren eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Von insgesamt 22 Analysten empfehlen aktuell zwölf den Kauf der Aktie und fünf bewerten sie als “Kauf”. Fünf weitere berücksichtigen lediglich eine “Halten”-Einschätzung.

Das Guru-Rating beträgt nun 4,32 nach zuvor bereits 4,32.

Zusammenfassend zeigt sich also ein überwiegend positives Bild zur Entwicklung der Activision Blizzard-Aktie aus Sicht des aktuellen...