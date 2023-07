Aktivision Blizzard: Analysten sehen ein Kursziel von 83,59 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Aktie des Spieleentwicklers Activision Blizzard eine Kursentwicklung von +0,81% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich der positive Trend auf +1,02%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 83,59 EUR liegt und damit ein Kurspotenzial in Höhe von +7,24% eröffnet.

• Am 03.07.2023 stieg der Wert um +0,81%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 83,59 EUR

• Der Guru-Rating beträgt nun 4.32 nach zuvor ebenfalls 4.32

Trotzdem teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend und auch wenn mehrere Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten, haben sich einige andere für eine neutrale Positionierung entschieden. Dennoch überwiegt mit einer Quote von rund +77 % noch immer die optimistische Stimmung unter den Analysten.

Anleger...