Aktion an der Börse Stuttgart für Fonds und Exchange-Traded Notes ohne Transaktionsentgelt

Stuttgart (ots) -An der Börse Stuttgart wird für Anleger bis zum 30. Juni 2023 bei Käufen von aktiv gemanagten Fonds des Emittenten Bantleon und von Exchange-Traded Notes auf Krypto-Basiswerte des Emittenten 21Shares kein Transaktionsentgelt fällig. Im Rahmen der Aktion sparen Anleger dadurch zwei Monate lang bei Kauforders in insgesamt 37 Papieren die Börsengebühr und zahlen lediglich die Ordergebühr ihrer Bank."Mit unserer Aktion wollen wir den hochwertigen Handel mit Fonds und Exchange-Traded Products an der Börse Stuttgart in den Fokus stellen. Anleger profitieren in der gesamten Handelszeit von 8 bis 22 Uhr von hoher Preisqualität mit engen Spreads, hoher Taxenpräsenz und größtmöglicher Liquidität", sagt Peter Smolny, Leiter des Aktien-, Anleihen-, Fonds- und ETP-Handels an der Börse Stuttgart. Den Wegfall des Transaktionsentgelts geben die comdirect, die Commerzbank und die Landesbank Baden-Württemberg an ihre Kunden weiter. Die Aktion stand allen Emittenten sowie Banken und Online-Brokern offen.Pressekontakt:Gruppe Börse Stuttgartpresse@boerse-stuttgart.dewww.boerse-stuttgart.deOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell