Aktiensplits: Denk dran, was Warren Buffett sagt!

Aktiensplits und Warren Buffett? Nee, das ist wirklich kein Thema, das das Orakel von Omaha interessiert. Alleine der Blick auf den Aktienkurs der A-Aktie von Berkshire Hathaway offenbart, dass der Starinvestor nicht in diese Richtung denkt. Mit der Begründung übrigens, dass er wertorientierte Investoren ohne größere Fluktuation haben möchte.

Aber trotzdem sieht Warren Buffett natürlich auch Aktien, die Aktiensplits vollziehen. An diesen Kreis und insbesondere die Investoren, die sich dafür interessieren, hat er eine klare Botschaft gerichtet. Nämlich ebenfalls die, dass sie langfristig orientiert für den Wert unerheblich sind.

Warren Buffett: Aktiensplits und andere Kurskosmetik

Es ist wenig überraschend, dass Warren Buffett nicht für Aktiensplits oder andere Kurskosmetik investiert. Die Quintessenz dessen hat er im Rahmen eines spannenden Zitats zusammengefasst. Das wollen wir uns heute wiederum etwas näher ansehen:

Kurzfristig ist der Markt ein Schönheitswettbewerb, langfristig ist er eine Waage.



Erneut zeigt sich anhand dieses Zitats des Orakels von Omaha, dass er sich nicht konkret zu einzelnen Sachverhalten äußert. Nein, sondern eben sehr allgemein spricht. Dabei hat er eine klare Tendenz: Kurzfristig mag es gewisse Effekte geben. Wie gesagt: Es mag um den optischen Preis gehen, eine billigere Variante zum Kauf und andere Dinge. Der springende Punkt ist jedoch: Das ist langfristig orientiert eigentlich ziemlich unerheblich.

Ein temporäres Kursplus mag schön und gut sein. Aber Warren Buffett weiß, dass solche Maßnahmen früher oder später eben untergehen. Bei Quartalszahlen, Jahreszahlen oder wenn es um Prognosen und Ausblicke des Unternehmens selbst geht. Dieser operative Verlauf glättet solche Kapitalmaßnahmen im langfristigen Bild. Deshalb schaut sich der Starinvestor auch solche Dinge nicht näher an. Oder investiert, weil ein Aktienkurs womöglich optisch ein bisschen günstiger erscheint.

Klingt eigentlich plausibel, oder?

Wenn wir an ein Unternehmen und dessen Aktien denken, so gibt es eine Konstante: Eben das Unternehmen. Stellen wir uns das Ganze als Kuchen vor, so verkleinern sich lediglich die Stücke. Der Kuchen selbst bleibt jedoch der gleiche. Das ist wohl auch die Perspektive, die Warren Buffett besitzt. Und sie ist auch für mich plausibel. An dem Wert, dem Unternehmen selbst, verändert sich schließlich gar nichts.

Wer auf Aktiensplits achtet, der hat daher für mich einen falschen Fokus und investiert nicht wirklich für die langfristigen, fundamentalen Werttreiber. Sondern kurzfristig orientiert, weil es vielleicht ein höheres Handelsvolumen gibt. Oder inzwischen vielleicht auch lediglich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil Splits einen solchen Ruf besitzen.

