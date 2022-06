Aktiensplit der Blue Apron: Was er für Investoren bedeutet

Eine der am schlechtesten verlaufenden öffentlichkeitswirksamen Börseneinführungen des letzten Jahrzehnts erreichte am Freitag neue Tiefststände, nachdem das Unternehmen zur Aufrechterhaltung seiner Notierung an der NYSE eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 15:1 genehmigt hatte. Die Aktien der Blue Apron Holdings Inc (NYSE:APRN) fielen am Freitag um 15,6 Prozent auf 55 Cent pro Aktie. Hier finden Anleger alles, was sie über den Reverse… Hier weiterlesen