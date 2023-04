Aktienprognose: L'Oreal-Aktie steigt in Richtung Kursziel

In den letzten Tagen und Wochen hat die L’Oreal-Aktie des weltweit führenden Kosmetikkonzerns eine steile Entwicklung erlebt. Die Widerstandsmarke von 400€ wurde überschritten und es geht in Richtung des oberen Kursziels von 430€. Unterstützung bekommt L’Oreal von dem US-Analysehaus Bernstein Research, welches die Einstufung für L’Oreal auf “Outperform” belassen hat. Wie das Analysehaus in einer aktuellen Studie schreibt, sei das Wachstum im US-Lebensmittelmarkt im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal deutlich gesunken. Dies sei vor allem schlecht für Nestle, während Beiersdorf, L’Oreal und Lindt noch starkes Wachstum aufweisen. L’Oreal kann also trotz schwacher Trends im Markt weiterhin positive Entwicklungen verzeichnen.

L’Oreal kauft Luxuskosmetikmarke Aesop für 2,5 Milliarden Dollar

Zusätzlich verstärkt sich...