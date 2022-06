Aktienmärkte tiefrot. BASF, BioNTech, e.on, Anleihen, Cryptos – „Warum es keinen sicheren Hafen derzeit gibt.“ – R. Klapdor-Kommentar zur Börsenlage -Gastbeitrag des „Aktien Spezialwerte“.

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":



Aktienmärkte im Krisenmodus. BASF, BioNTech, e.on, Anleihen, Cryptos – „Warum es keinen sicheren Hafen derzeit gibt.“ „Aktien Spezialwerte“-Chefredakteur mit Kommentar zur Börsenlage. In unserem heutigen Gastbeitrag aus Österreich geht es um „den ganzen Markt“, nicht um Einzelwerte.

Heute wird es grundsätzlich – in den völlig verunsicherten Märkten fehlt die klare Richtung – einen Erklärungsversuch startet der Chefradakteur der „Aktien Spezialwerte“, Herr Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Raimund Klapdor in seinem Leitartikel. Klare Worte in unsicheren Zeiten – zeigt die Herangehensweise der Spezialisten aus dem Börsenwerte IF Verlag GmbH. Spannend. Nun zum sechsten Gastbeitrag (BISHER: Allgeier /// Wacker Neuson /// Orbis SE /// 3U Holding /// Heliad /// AT&S ):

„Warum es keinen sicheren Hafen derzeit gibt.“

Im Juni ist das von der University of Michigan ermittelte US-Verbrauchervertrauen auf einen Indexwert von 50,2 und damit auf ein Allzeittief gefallen. Kein Datenpunkt der letzten 70 Jahre war schlechter, weder in der Inflationsphase der 1970er Jahre, noch nach den Terror-Attacken vom 11. September 2001, noch in der Finanzkrise 2008/09.

Die Menschen nicht nur in den USA sind offenbar zutiefst verunsichert durch die in den letzten Monaten massiv angestiegene Inflation. Dabei spielt sicherlich auch eine Rolle, dass wir uns jahrzehntelang an fallende und niedrige Inflationsraten gewöhnt hatten und der schnelle Wechsel nun einen Schock auslöst. Nachdem bisher vor allem angebotsseitige Knappheiten und Lieferkettenprobleme zu Preisauftrieb und Inflation führten, deutet das eingebrochene Verbrauchervertrauen nun klar auf eine bevorstehende, durch eine Nachfrageschwäche bedingte Rezession hin, was die Ängste an den Aktienmärkten jüngst noch einmal deutlich steigen ließ. So wird an den Märkten zunehmend eine Kombination aus hohen Preisen und schwacher Wirtschaft (Stagflation) eingepreist.

Sollte sich eine ausgedehnte Nachfrageschwäche tatsächlich in der Wirtschaft materialisieren, würde mit diesen rezessiven Tendenzen freilich auch der Inflationsdruck wieder weichen (erst recht falls wie erwartet zusätzlich eine Entspannung auf der Angebotsseite durch eine Normalisierung der Lieferketten eintritt). Damit wären dann auch die Notenbanken nicht mehr so unter Druck, die Zinsen weiter anzuheben. Wann dieser Punkt erreicht sein wird, weiß natürlich niemand, aber einige Marktauguren rechnen damit, dass der Zinsanhebungsdruck bereits zum Jahresende wieder abflauen könnte.Wir sind weder im Lager der Optimisten, die im Rahmen dieses Prozesses mit einer „weichen Landung“ rechnen, noch im Lager derjenigen, die diesen Gesundungsprozess nur unter Inkaufnahme einer Rezession sehen.

Wir wissen es einfach nicht.

Klar scheint uns nur zu sein, dass die Aktienmärkte solange nervös und von hoher Volatilität geprägt sein dürften, bis sich zumindest abzeichnet, dass die Preissteigerungsraten nicht noch weiter anziehen. Mit sich stabilisierenden und wieder zu fallen beginnenden Inflationsraten (womit die meisten Experten im Laufe des dritten, spätestens vierten Quartals rechnen) dürfte dann auch die Angst an den Aktienmärkten (jüngst zeigte der CNN Fear&Greed-Index erneut „extreme Angst“ an) wieder zurückgehen.

Leider kann das aber noch dauern. Genau in solchen Phasen des erwarteten Anhaltens der Unsicherheit tendieren viele Anleger dazu, mit Verkäufen zu reagieren. Sie wollen die Unsicherheit aus dem Depot heraus nehmen und planen wieder einzusteigen, wenn sich die Unsicherheit verzogen hat. Solche Versuche führen langfristig aber nur sehr selten zum Erfolg, denn bei tatsächlich verflogener Unicherheit stehen die Kurse meist bereits wieder deutlich höher, was den Wiedereinstieg psychologisch weiter erschwert.