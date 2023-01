Aktienmärkte sind meist deutlich schneller als die Wirtschaftsentwicklung

Lieber Aktiensegler!

„Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“

Das ist ein Vorgehen, mit dem du als Investor sehr erfolgreich werden kannst!

Du magst den Einwand liefern, dass die fundamentale Entwicklung etwa der Wirtschaft oder der Unternehmensgewinne doch auch sehr wichtig sei. Vielleicht sogar noch wichtiger als das eher auf Börsenpsychologie abzielende Zitat von Altmeister und Investorenlegende Warren Buffett.

Aber du musst wissen:

Die Aktienmärkte stehen meist deutlich schneller in den Startlöchern für den nächsten Aufwärtstrend als die Wirtschaftsentwicklung. Die folgende Tabelle aus einer Studie der J.P. Morgan Private Bank beweist das. Die einzige Ausnahme ist der Bärenmarkt der Jahre 2001 und 2002.

Sie verdeutlicht auch, dass im Schnitt 138 Tage zwischen dem Tal des Aktienmarktes und der Wirtschaftsentwicklung liegen. Wollte man abwarten, bis das Wirtschaftswachstum wieder Fahrt aufnimmt, hätte man in der Vergangenheit einen Anstieg des S&P 500 von durchschnittlich 27 % verpasst.

Das bestätigt unsere Denkweise:

Man sollte kaufen, wenn die Aktienkurse rückläufig sind und man eine hohe Sicherheitsmarge auf die zukünftigen Cashflows bekommt. Und nicht, wenn das Wirtschaftswachstum schon wieder anzieht. Die Studie bestätigt außerdem, dass Investoren Wirtschaftscrashs nicht fürchten müssen. Wenn viele Marktteilnehmer ängstlich sind, bekommst du Qualität zu einem günstigeren Preis und kannst langfristig sehr hohe Renditen erzielen.

Auf deinen Anlageerfolg,

dein Florian König

Chefanalyst der Aktienwelt360

