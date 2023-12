Aktienkurs von Seagen: Was wird als nächstes passieren?

Die Aktie von Seagen wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet, wobei das wahre Kursziel um -1,71% vom aktuellen Kurs entfernt liegt.

Kursentwicklung und Prognose

Am 13.12.2023 verzeichnete Seagen eine Kursentwicklung von -0,07%. Das aktuelle Kursziel für Seagen liegt bei 206,03 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,31.

Marktoptimismus und Analystenmeinungen

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Seagen eine Gesamtentwicklung von +4,77%, was auf einen vergleichsweise optimistischen Markt hindeutet. Die Analysten in den Bankhäusern scheinen diese Entwicklung eindeutig erwartet zu haben.

Aktuell liegt das Kursziel von Seagen bei 206,03 EUR, wobei die Bankanalysten im Durchschnitt davon ausgehen, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 206,03 EUR erreichen wird. Dies würde Investoren eine Rendite von -1,71% ermöglichen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung positiv gegenüber eingestellt.

Analystenbewertungen

Aktuell halten 1 Analyst die Aktie von Seagen für einen starken Kauf, während 2 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen. 10 Experten geben eine neutrale Bewertung und empfehlen, die Aktie zu halten. Insgesamt sind somit 23,08% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf Seagen.

Fazit

Die positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating gestützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Analyse zeigt, dass die Aktie von Seagen sowohl unter Analysten als auch am Markt insgesamt ein gewisses Maß an Optimismus genießt, wobei das wahre Kursziel noch nicht erreicht wurde. Investoren sollten die Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen, da die Meinungen der Analysten in Bezug auf die zukünftige Kursentwicklung auseinandergehen.

Die Investition in Aktien birgt Risiken, und Anleger sollten immer ihre eigene Due Diligence durchführen oder professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

