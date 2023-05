Aktienanalyse: Rückblick auf die KW19 der Amazon-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon-Aktie schließt die Woche mit einem Plus von 6,80% (Endpreis: 112,18 USD). Streik in Großbritannien und neue Strategien im Streaming-Bereich sorgten für Aufsehen.

Amazon sieht sich nicht nur in den USA mit einem Streik konfrontiert. Auch in Großbritannien wird am 9. Juni über Arbeitsniederlegungen abgestimmt, nachdem der Konzern bereits eine gerichtliche Niederlage erlitten hatte. Währenddessen forcieren Amazon und MGM eine neue Strategie im Streaming-Bereich: Amazon-Filme oder -Serien sollen künftig auch auf anderen Plattformen zu sehen sein. Analysten sind weiterhin optimistisch bezüglich der Aktie des Online-Händlers und sehen ein Kurspotenzial von mehr als 50 Prozent.

Weiterlesen:

– Amazon-Aktie: Streik!

– Amazon-Aktie: Neue Einnahmequelle – um was geht es?

– Amazon-Aktie: Noch lange nicht genug!