Aktienanalyse: Intesa Sanpaolo SPA begeistert Analysten mit Kursziel von 3,57 EUR

Die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 3,57 EUR und bietet somit ein Potential von +47,92%.

• Intesa Sanpaolo SPA verzeichnete am 08.09.2023 einen Anstieg um +1,19%

• Das Guru-Rating bleibt bei einem starken Wert von 4,03

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei beachtlichen +83,87%

In den letzten fünf Handelstagen rutschte die Aktie um -1,67%, was eine eher pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Allerdings sind sich acht Bankanalysten sicher: Die Aktie ist ein starker Kauf! Weitere 18 Experten teilen diese Meinung und bewerten das Papier ebenfalls als kaufenswert – wenn auch nicht euphorisch. Vier weitere Experten positionieren sich neutral und nur einer sieht aktuell einen Verkaufsgrund.

