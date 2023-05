Aktienanalyse: Bayer AG mit einem Kursziel von 76,50 € - ein Widerspruch zur aktuellen Bewertung?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Am gestrigen Finanzmarkt legte die Aktie der Bayer AG eine negative Entwicklung von -0,40% hin. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich somit ein Rückgang um insgesamt -1,34%. Die Analysten sehen die Aktie jedoch nicht als korrekt bewertet an.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 76,50 € und damit um -22,03% unter dem gegenwärtigen Kurs.

Dennoch teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund der schwachen Trend-Entwicklung in letzter Zeit.

Von insgesamt 32 Analysten empfehlen 23 die Bayer-Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Neun Experten vergeben das Rating “halten”. Kein Experte würde zum Verkauf raten. Das Guru-Rating ist zuletzt auf einen Wert von 70,97 gestiegen.

Die aktuelle Situation lässt sich also zusammenfassen: Während einige Bankanalysten davon ausgehen, dass Investoren durchaus Risiken eingehen müssen und...