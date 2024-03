Aktien von Diamondback Energy: Was bedeutet das für den Markt?

Die Aktie von Diamondback Energy ist laut Analysten derzeit unterbewertet, und das wahre Kursziel liegt um -2,52% unter dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung und Prognose

Am 01.03.2024 verzeichnete Diamondback Energy einen Kursanstieg um +1,45%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 166,53 EUR und das Guru-Rating beträgt 4,46.

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen insgesamt einen Anstieg von +4,55%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Analystenmeinungen und Empfehlungen

Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 166,53 EUR hat, was ein Potential von -2,52% darstellt. Obwohl einige Analysten dieses Potenzial bestätigen, teilen nicht alle diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen 16 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 6 Analysten sie als Kauf einstufen, aber nicht euphorisch. 4 Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Insgesamt sind 84,62% der Analysten zumindest noch optimistisch.

Fazit

Die positiven Einschätzungen der Analysten und das bestehende Guru-Rating deuten darauf hin, dass Diamondback Energy noch unentdecktes Potenzial hat. Die Kursentwicklung der letzten Tage spiegelt eine relativ optimistische Marktstimmung wider, und die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie entweder als starken Kauf oder zum Kauf.

