Aktien von Autodesk: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktien von Autodesk stehen derzeit im Fokus der Analysten, die der Meinung sind, dass sie nicht angemessen bewertet werden. Das aktuelle Kursziel liegt bei 221,01 EUR, was einem Abstand von -0,46% zum derzeitigen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Marktstimmung

Am 15.12.2023 verzeichnete Autodesk eine Kursentwicklung von +0,61% an den Finanzmärkten. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf +7,17%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten haben ein mittelfristiges Kursziel von 221,01 EUR für die Aktie von Autodesk. Dies entspricht einer möglichen Rendite von -0,46%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung positiv gegenüber eingestellt. Aktuell sehen 14 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 3 Analysten sie als Kauf einstufen, aber nicht euphorisch sind. 10 Experten positionieren sich neutral und vergeben die Bewertung “halten”, während 1 Analyst der Meinung ist, die Aktie verdiene einen “Verkauf”.

Darüber hinaus sind etwa 60,71% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Autodesk.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei 4,07, was darauf hinweist, dass die positive Stimmung der Analysten durch diesen Indikator ergänzt wird.

Insgesamt deuten die aktuellen Daten darauf hin, dass die Aktie von Autodesk weiterhin das Interesse der Anleger und Analysten auf sich zieht, und die Marktstimmung bleibt größtenteils optimistisch. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung in Zukunft entwickeln wird.

