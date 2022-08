Aktien, die am Montag 52-Wochen-Tiefs erreichten

Am Montag markierten 273 Unternehmen neue 52-Wochen-Tiefs. Was ist bei den heutigen 52-Wochen-Tiefs zu beachten: Toyota Motor (NYSE:TM) war das größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung, das ein neues 52-Wochen-Tief markierte. Das Unternehmen mit der geringsten Marktkapitalisierung, das ein neues 52-Wochen-Tief erreichte, war First Wave BioPharma (NASDAQ:FWBI). Athersys (NASDAQ:ATHX) verzeichnete die stärkste Bewegung, als die Aktien um 2215,46% nachgaben und ihr… Hier weiterlesen