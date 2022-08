Aktien, die am Montag 52-Wochen-Tiefs erreichten

Am Montag erreichten 31 Unternehmen neue 52-Wochen-Tiefs. Besonders erwähnenswert bei den heutigen 52-Wochen-Tiefs: Das nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen, das ein neues 52-Wochen-Tief erreichte, war PetroChina Co (NYSE:PTR). SciSparc (NASDAQ:SPRC) ist das kleinste Unternehmen nach Marktkapitalisierung, das ein neues 52-Wochen-Tief erreichte. Nocera (NASDAQ:NCRA)'s Aktie fiel am stärksten und erreichte mit einem Rückgang von 15,92% ein neues 52-Wochen-Tief. Orion Energy Sys… Hier weiterlesen