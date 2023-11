Aktien Wien Schluss: Ruhiges Geschäft am 'Black Friday'

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX startete zwar noch mit negativer Tendenz, konnte dann aber die Vorzeichen umkehren und beendete die Sitzung 0,07 Prozent höher auf 3253,65 Punkte. Der marktbreitere ATX Prime stieg um 0,10 Prozent auf 1632,45 Zähler. Auch die wichtigsten europäischen Handelsplätze gingen mit freundlicher Tendenz ins Wochenende.

Insgesamt verlief der Wochenausklang ruhig - einerseits fehlten Impulse aus Übersee: Die US-Börsen hatten wegen des Feiertags "Thanksgiving" am Vortag geschlossen, am sogenannten "Black Friday", dem wichtigsten Einkaufstag des Jahres, fand an der Wall Street nur ein verkürzter Handel statt. Zudem blieben Unternehmensmeldungen zu Wiener Werten Mangelware.

Das Datenhighlight des Tages wurde am Vormittag veröffentlicht, nämlich der deutsche ifo Geschäftsklimaindex. Der Konjunkturindikator legte im Vergleich zum Vormonat zu. Analysten waren von einer besseren Stimmung ausgegangen, hatten aber im Schnitt einen etwas höheren Wert erwartet. Die befragten Unternehmen haben sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen an die künftigen Geschäfte besser beurteilt.

Demgegenüber standen die wie erwartet schwachen deutschen Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung. Das statistische Bundesamt bestätigte eine Schätzung von Ende Oktober: Demnach steht die deutsche Wirtschaft nach dem schwachen Abschneiden im dritten Quartal vor einer neuen Rezession. Die US-Wirtschaft hingegen hat ihr Wachstumstempo im November stabilisiert. Der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister stagnierte.

Die Nachrichtenlage zu Wiener Einzelwerten fiel mager aus, eine Analystenstimme kam zu Mayr-Melnhof . Die Analysten von Raiffeisen Research (RFR) haben ihr Anlagevotum für die Aktie des Karton- und Papierherstellers Mayr-Melnhof von "Buy" auf "Hold" zurückgenommen. Das Kursziel wurde von 180 auf 123 Euro gekappt. Die Mayr-Melnhof-Titel gingen mit minus 3,6 Prozent auf 111,80 Euro am untersten Ende des Kurszettels aus dem Handel.

Mit Blick auf die Branchentafel gingen einige Industriewerte sehr fest ins Wochenende. RHI Magnesita zogen 2,2 Prozent an, Wienerberger stiegen um 1,3 Prozent an und Andritz kletterten um 1,2 Prozent. Versorgeraktien wurden ebenfalls gekauft. Verbund gewannen 0,8 Prozent, die Papiere von Branchenkollege EVN schlossen um 0,7 Prozent höher.