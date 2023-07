Aktien Wien Schluss: OMV gewinnt nach Borealis-Meldung deutlich

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,87 Prozent und 3205,93 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,77 Prozent auf 1622,20 Zähler. Angetrieben wurden die Indizes vor allem vom Kurssprung der schwer gewichteten OMV -Aktie. Die Aktie des Öl- und Gaskonzerns schloss am Dienstag mit einem Plus von 7,4 Prozent.

Die OMV-Aktie konnte am Nachmittag nach einem Bericht über eine mögliche Fusion der Tochter Borealis stark zulegen. Abu Dhabi und die OMV erwägen Kreisen zufolge die Zusammenlegung der beiden Unternehmen Borouge und Borealis. Durch eine Fusion könnte ein Chemie- und Kunststoffkonzern mit einem Marktwert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar (27,5 Milliarden Euro) entstehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen.

Abseits der OMV-Aktie verlief der Aktienhandel weitgehend ruhig. Der US-Feiertag "Independence Day" schlug sich auch in Europa in geringerer Handelsaktivität nieder. Wichtige Konjunkturnachrichten wurden am Dienstag ebenfalls nicht veröffentlicht.

Bei höherem Volumen gesucht waren am Dienstag die Immobilienwerte CA Immo (plus 1,1 Prozent) und Immofinanz (plus 1,0 Prozent). Warimpex stiegen bei geringen Umsätzen um 9,7 Prozent und waren damit die Tagesgewinner.