Aktien Wien Schluss: Kursverluste - AT&S schwächster Wert im ATX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit leichten Abgaben aus dem Handel gegangen. Der ATX gab 0,25 Prozent auf 3537,86 Punkte ab. Der ATX Prime sank um 0,29 Prozent auf 1779,24 Zähler. Die Verluste im europäischen Umfeld fielen zumeist etwas höher aus.

Am Nachmittag hatten Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen. Powell hält nach einer Verringerung des Zinserhöhungstempos künftig wieder größere Zinsschritte für möglich. "Obwohl sich die Inflation in den vergangenen Monaten abgeschwächt hat, ist es noch ein weiter Weg bis zur Rückkehr zu einer Inflationsrate von zwei Prozent, der wahrscheinlich holprig sein wird", sagte der Fed-Chef vor einem Senatsausschuss in Washington.

Mit Blick auf die Einzelwerte zeigten sich am Berichtstag die Wertpapiere des Leiterplattenherstellers AT&S sehr schwach. Sie verloren 2,7 Prozent. Während der Auktion wurde bekannt, dass das Unternehmen das Wachstumstempo den aktuellen Marktgegebenheiten anpasse und seine Mittelfristziele um ein Jahr auf 2026/27 verschiebe. Ein maßgeblicher Grund seien "die hohen Lagerbestände in der gesamten Lieferkette für IC-Substrate in Kombination mit einer schwächeren Nachfrage".

Die Analysten von der Baader Bank hatten unterdessen ihre Kaufempfehlung für die Aktien der Telekom Austria von "Add" auf "Buy" angehoben. Das Kursziel auf 6-Monatssicht wurde vom zuständigen Experten Jean-Michel Salvador mit 9,57 Euro errechnet. Die Titel gingen um 0,1 Prozent tiefer bei 7,04 Euro aus dem Handel.